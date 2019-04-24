Сборная России по хоккею одержала победу над латвийцами в матче Еврочелленджа

Российские хоккеисты одержали победу над сборной Латвии в матче Еврочелленджа.

Встреча в Риге завершилась со счетом 4:2 в пользу российской команды, передает ТАСС.

В составе сборной России шайбы забросили Артем Зуб, Наиль Якупов, Анатолий Голышев и Рушан Рафиков. У латвийцев отличились Мартиньш Дзиеркалс и Роберт Букартс. Капитаном сборной России был 36-летний нападающий Илья Ковальчук.

Второй матч против сборной Латвии в рамках Еврочелленджа пройдет в Риге 25 апреля.

Еврочеллендж – ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира. Мировое первенство 2019 года пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.