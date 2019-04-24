Путин заявил о наращивании Россией производства СПГ

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет увеличивать мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Президент по видеосвязи принял участие в церемонии начала отгрузки продукции с построенного в Ленинградской области СПГ-авода «Гриогаз-Высоцк», передает РИА «Новости».

«Завод ждет хорошее будущее. Глобальный рынок СПГ развивается весьма быстро, активно. Спрос стабильно растет и в нашей стране, и в мире. Хочу подчеркнуть: Россия будет последовательно наращивать мощности по сжижению газа, чтобы занять на этом направлении достойную нишу», – отметил глава государства.

Компания «Криогаз-Высоцк» на 51% принадлежит «Новатэку», на 48,9 – Газпромбанку. Она занимается строительством в Высоцке терминала по производству и перегрузке СПГ, его мощность составляет 600 тыс. тонн в год.

Вторую линию завода запустят в 2020 году, заявил Путин.

«В планах, насколько мне известно, вторая очередь мощностью более 1 млн 100 тыс. тонн СПГ в год. Ожидается, что она будет запущена в конце 2020 года», – отметил президент.