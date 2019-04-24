Все строевые вертолеты Ми-35М оснастили комплексами РЭБ

Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении в ВС России, оснастили бортовыми комплексами радиоэлектронной борьбы «Витебск», следует из документов Московского вертолетного завода им. Миля (МВЗ).

В материалах отмечается, что Управление вооружения Воздушно-космических сил (УВ ВКС) России поставило задачу по оборудованию вертолетов Ми-35М комплексом «Витебск» в 2016 году, передает ТАСС.

«В результате проделанной работы все вертолеты типа Ми-35М были оборудованы бортовым комплексом обороны «Витебск» и введены в боевой строй. В настоящее время они успешно решают боевые задачи, в том числе и за пределами Российской Федерации, обеспечивая интересы нашей страны в воздушном пространстве», – говорится в документах завода.

«Оснащение бортовыми комплексами обороны позволяет вертолетам армейской авиации данного типа применять их в ночных условиях и обеспечивать защитой от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)», – поясняются авторы работы.

В марте 2017 года Минобороны России решило глубоко модернизировать БКО «Витебск» с учетом боевого опыта в Сирии и оснастить им вертолеты армейской авиации. Контракт по дооснащению вертолетов Ми-35М был полностью выполнен к сентябрю 2018 года.

Бортовой комплекс обороны «Витебск» (российский комплекс радиоэлектронной борьбы) разработан для индивидуальной защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) путем постановки оптических и радиоэлектронных помех.

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