Путин поучаствовал в закладке серийных фрегатов в Петербурге

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» на судостроительном заводе «Северная верфь».

Путин установил закладную доску первого фрегата, передает ТАСС.

Установка закладной доски второго фрегата проходила при участии вице-премьера Юрия Борисова, министра обороны Сергея Шойгу и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Фрегаты разработаны Северным проектно-конструкторским бюро и предназначены для ведения боевых действий в дальней морской зоне, поясняется в сообщении.

После закладки фрегатов прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага.

Глава государства выразил надежду, что вновь закладываемые корабли будут построены в установленные сроки, что имеет значение для обороноспособности страны. Он также отметил, что в последние годы корабельный состав России обновляется высокими темпами, и власти готовы поддерживать судостроительную отрасль.

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