В Германии захотели привлечь Россию к «защите глобальных благ»

Россия играет важную роль в вопросе «защиты глобальных благ» и обеспечении продовольственной безопасности, заявил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер.

Мюллер заявил об этом в преддверии поездки в Россию, цель которой, как отмечает телеканал SWR, – привлечение Москвы в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества.

Министр заявил, что «Россия как крупнейшая страна в мире нужна нам для защиты глобальных благ и обеспечения всемирной продовольственной безопасности», передает РИА «Новости».

Он также сообщил о намерении обсудить в Москве такие вопросы, как международная защита климата и обеспечение устойчивого развития.

Ранее в Германии призвали Запад снять санкции с России.