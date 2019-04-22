Для реализации нацпроектов потребуют закупать российское оборудование

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу подготовить меры по введению требования о закупке российского оборудования при реализации нацпроектов, сообщил представитель зампреда правительства Илья Джус.

«Подписан протокол по завершению работы по подготовке перечней продукции и механизмов для введения требования закупать российское оборудование для исполнения нацпроектов», – сказал Джус, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что ФАС и Минфину поручено подготовить предложения по возможным преференциям при приобретении российского оборудования для реализации нацпроектов.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев назвал нацпроекты «чертежом» будущей России, он также поручил обеспечить приоритетное финансирование национальных проектов на следующий трехлетний период.

При этом президент России Владимир Путин повторно призвал прокуратуру жестко следить за расходованием средств на национальные проекты.