Медведев поручил обеспечить финансирование нацпроектов

Правительство России начинает подготовку нового бюджета на трехлетний период, в первую очередь нужно обеспечить финансирование национальных проектов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

«Необходимо сбалансировать доходы и расходы, чтобы выполнить все наши обязательства как в социальной сфере, так и в области экономики, полностью профинансировать мероприятия национальных проектов, отраслевые программы развития, обеспечить достижение национальных целей», – приводит его слова ТАСС.

Медведев поручил незамедлительно начать работу специальной группы, которая создается для проработки инициатив, высказанных во время отчета правительства в Госдуме 17 апреля. По оценке премьер-министра, во время отчета «было высказано немало интересных предложений». В частности, речь шла о компенсационных выплатах, организации питания детей в школах, развитии сельских территорий.

По итогам прошедшего в четверг заседания в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство приняло за основу базовый вариант сценарных условий основных параметров прогноза социально-экономического развития России, передает РИА «Новости».

Напомним, Медведев, выступая с отчетом о работе кабмина за 2018 год в Госдуме, назвал национальные проекты «чертежом» будущей России.