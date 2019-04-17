Медведев назвал нацпроекты «чертежом» будущей России

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе кабмина за 2018 год в Госдуме, назвал национальные проекты «чертежом» будущей России.

«Одним из основных инструментов стали национальные проекты. Они в каком-то смысле такой «чертеж» будущей России», – сказал Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Премьер также подчеркнул, что поставленные в 2018 году перед страной задачи – «особенные по масштабу и глубине преобразований». К ним он отнес девять национальных целей развития, поставленных в майском указе президента, и 12 нацпроектов.

Он добавил, что на достижение национальных целей развития сориентированы основные направления деятельности правительства, бюджет, госпрограммы и вся повседневная работа властей.

Медведев также выразил уверенность в успешном достижении национальных целей развития страны, он напомнил, что правительству удалось в очень сжатые сроки решить уникальную задачу по включению Крыма в правовое поле России.

«Мы это сделали, сделали вместе с вами. И национальные цели, хотя они на порядок сложнее даже, чем вот эти процедуры, я уверен, мы тоже достигнем», – сказал Медведев.

Глава кабмина также поблагодарил парламентариев за поддержку нового состава правительства и его инициатив: «Она позволила в прошлом году оперативно принять целый ряд стратегически важных решений в экономике и социальной сфере».

Медведев уточнил, что в этом году уже был одобрен 31 правительственный законопроект, а сейчас рассматриваются еще 261.

«Такое партнерское взаимодействие между правительством и Государственной думой необходимо всегда. Но оно особенно важно именно сейчас, когда сделать предстоит очень и очень много», – заключил он.

Ранее Владимир Путин призвал прокуратуру контролировать расход средств на нацпроекты.