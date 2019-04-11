Путин напомнил прокуратуре о контроле за расходом средств на нацпроекты

Президент России Владимир Путин повторно призвал прокуратуру жестко следить за расходованием средств на национальные проекты.

«Широкий комплекс вопросов в компетенции органов прокуратуры. Прежде всего, это надзор за точным и единообразным применением законов, это защита прав граждан в сфере предпринимательства, трудовых отношений, при реализации социальных программ», – передает слова Путина ТАСС.

Глава государства также отметил, что ждет от прокурора «эффективного контроля средств, которые выделяются на реализацию национальных проектов».

Ранее Владимир Путин уже говорил о важности контроля расходов, выделенных на реализацию нацпроектов: «На эти программы направляются значительные, если не сказать, беспрецедентно большие ресурсы. Нужно, чтобы они были израсходованы адресно, рационально, приносить только ожидаемый результат обществу».