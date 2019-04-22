Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».

«Весна – все вокруг зеленеет. У нас новый президент. Знаете, очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые сейчас будут переворачиваться, будут перевоплощаться в другое лицо. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить», – приводит слова Усика «Обозреватель».

Отметим, что ожидаемое Усиком «перевоплощение» уже началось: так, в воскресенье телеканал «Еспресо ТВ», который ранее принадлежал Арсению Яценюку и Арсену Авакову, сменил цвета с синего на зеленый, а сторонники Порошенко резко сменили тон высказываний сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента, после обработки 99% протоколов Зеленский одерживает победу с результатом 73,21% голосов.