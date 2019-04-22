Стало известно об отсутствии лицензии у каждого второго таксиста в России

Активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» проверили наличие у водителей такси и таксомоторных компаний в регионах разрешений на перевозку пассажиров и выявили нарушения в 53% случаев, сообщила координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

«В конце марта мы запустили мониторинг наличия лицензий у таксистов на перевозку пассажиров в 85 регионах. Как показали предварительные итоги мониторинга, 4446 из 8400 проверенных водителей такси не имеют лицензии. Получается, что каждый второй таксист в стране осуществляет перевозку пассажиров нелегально. Такое положение дел просто недопустимо», – сказала Кувычко, слова которой приводятся в пресс-релизе ЕР, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Она также уточнила, что проверка продлится до конца месяца, а потом данные о нарушителях будут переданы в региональные министерства транспорта, правоохранительные органы и в Роспортребнадзор.

Координатор проекта напомнила, что каждый желающий может проверить данные о лицензии любого таксиста на сайте «Народный контроль», введя номер автомобиля.

«Этот рынок должен быть комфортным и безопасным для людей. Однако сегодня около половины водителей такси – нелегалы. Региональные власти должны создать все необходимые условия, чтобы исправить эту ситуацию и сформировать благоприятный климат для работы официально зарегистрированных перевозчиков», – добавила Кувычко.

Напомним, о запуске мониторинга стало известно в конце марта. Позже сообщалось, что в Москве таксист без водительских прав сбил полицейского, также в столице были замечены две машины такси с одинаковыми номерами.