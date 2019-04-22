Названы лидеры среди регионов России по приросту населения

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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
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Макрон станет великим восстановителем святынь

Владимир Добрынин, журналист
После того, как волна выражения сочувствия французам по поводу собора Парижской Богоматери улеглась, наступило время отрезвления и вполне циничных размышлений. Так бывает практически с любым нерядовым и странным событием. Подробности...
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Как московские улицы влияют на русский язык

Вадим Шамсулин,
Большинство чиновников отродясь не имело языковой интуиции. Страна переполнена учреждениями, названия которых представляют собой бессмысленный набор букв: ЦПВШС, ГНИВЦ, ФГБУН… Вот язык, на котором чиновники общаются с окружающим миром. Подробности...
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            Названы лидеры среди регионов России по приросту населения

            22 апреля 2019, 15:01

            Текст: Анастасия Норина

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            За последние три года больше всего численность населения выросла в Севастополе, Ингушетии и Чечне, а самое сильное сокращение численности отмечается в Еврейском автономном округе, Магаданской и Тамбовской областях, показало проведенное исследование.

            Несмотря на отсутствие устойчивой динамики, в последние годы в России численность населения увеличивается. С 2016 до 2018 года население страны выросло на 236,02 тыс. человек (или 0,16%), следует из данных исследования РИА «Новости».

            Естественная убыль составила 355,13 тыс. человек, а миграционный прирост – 598,71 тыс. человек. По данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составляло 146,7 млн человек.

            «Особенностью демографической ситуации является то, что естественная убыль (смертность/рождаемость) компенсируется миграционным приростом, что и обуславливает увеличение численности россиян. Правда, миграционный прирост последнее время демонстрирует тенденцию к замедлению, что повышает остроту проблемы снижения смертности и роста рождаемости», – отмечается в исследовании.

            При этом в последние годы падение рождаемости опережает снижение смертности населения и сокращение притока мигрантов при увеличении оттока жителей регионов. Рост численности населения отмечен только в 25 регионах, а в 60 регионах численность сокращается.

            Лидером по увеличению численности среди российских регионов за последние три года стали Севастополь (рост на 6,56%), Ингушетия (5,2%) и Чечня (4,5%). Высокие показатели также показали Тюменская область (4,41%), Ленинградская область (3,88%) и Московская область (3,84%). Санкт-Петербург занял седьмую строку рейтинга с показателем 3,03%, а Москва – 12-ю (2,31%). Население Крыма увеличилось лишь на 0,25%, регион занял 23-ю позицию списка.

            «Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населения в столичных и экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости», – подчеркивается в исследовании.

            Наиболее высокий миграционный рост наблюдался  в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. По естественному приросту населения (рождаемость минус смертность) в пятерке – Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня и ХМАО.

            На последнем месте рейтинга оказалась Еврейская автономная область, где численность населения за три года уменьшилась на 3,72%. В тройке аутсайдеров находятся также Магаданская область (сокращение на 3,53%) и Тамбовская область (минус 3,27%). Далее следуют Курганская область (минус 3,16%) и Республика Коми (минус 3,1%).

            В абсолютном выражении больше всего населения убыло в Саратовской и Нижегородской областях, а также в Алтайском крае: минус 46,68 тыс. человек, минус 45,68 тыс. человек и минус 43,89 тыс. человек, соответственно.

            «Проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока», – сообщается в исследовании.

            По данным экспертов, в 57 регионах России наблюдалась естественная убыль населения, наибольшая из которых – в Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях. В 59 регионах отмечен миграционный поток, максимальный – в Дагестане, Омской области, Республике Коми, Оренбургской области и Алтайском крае.

            Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отталкивает желающих приехать из других стран. По данным РАНХиГС, в прошлом году Россия установила антирекорд миграционного прироста населения: приток снизился до 124,9 тыс. человек и не позволил компенсировать усилившуюся естественную убыль населения.


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