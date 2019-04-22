Названы лидеры среди регионов России по приросту населения

За последние три года больше всего численность населения выросла в Севастополе, Ингушетии и Чечне, а самое сильное сокращение численности отмечается в Еврейском автономном округе, Магаданской и Тамбовской областях, показало проведенное исследование.

Несмотря на отсутствие устойчивой динамики, в последние годы в России численность населения увеличивается. С 2016 до 2018 года население страны выросло на 236,02 тыс. человек (или 0,16%), следует из данных исследования РИА «Новости».

Естественная убыль составила 355,13 тыс. человек, а миграционный прирост – 598,71 тыс. человек. По данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составляло 146,7 млн человек.

«Особенностью демографической ситуации является то, что естественная убыль (смертность/рождаемость) компенсируется миграционным приростом, что и обуславливает увеличение численности россиян. Правда, миграционный прирост последнее время демонстрирует тенденцию к замедлению, что повышает остроту проблемы снижения смертности и роста рождаемости», – отмечается в исследовании.

При этом в последние годы падение рождаемости опережает снижение смертности населения и сокращение притока мигрантов при увеличении оттока жителей регионов. Рост численности населения отмечен только в 25 регионах, а в 60 регионах численность сокращается.

Лидером по увеличению численности среди российских регионов за последние три года стали Севастополь (рост на 6,56%), Ингушетия (5,2%) и Чечня (4,5%). Высокие показатели также показали Тюменская область (4,41%), Ленинградская область (3,88%) и Московская область (3,84%). Санкт-Петербург занял седьмую строку рейтинга с показателем 3,03%, а Москва – 12-ю (2,31%). Население Крыма увеличилось лишь на 0,25%, регион занял 23-ю позицию списка.

«Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населения в столичных и экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости», – подчеркивается в исследовании.

Наиболее высокий миграционный рост наблюдался в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае. По естественному приросту населения (рождаемость минус смертность) в пятерке – Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня и ХМАО.

На последнем месте рейтинга оказалась Еврейская автономная область, где численность населения за три года уменьшилась на 3,72%. В тройке аутсайдеров находятся также Магаданская область (сокращение на 3,53%) и Тамбовская область (минус 3,27%). Далее следуют Курганская область (минус 3,16%) и Республика Коми (минус 3,1%).

В абсолютном выражении больше всего населения убыло в Саратовской и Нижегородской областях, а также в Алтайском крае: минус 46,68 тыс. человек, минус 45,68 тыс. человек и минус 43,89 тыс. человек, соответственно.

«Проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока», – сообщается в исследовании.

По данным экспертов, в 57 регионах России наблюдалась естественная убыль населения, наибольшая из которых – в Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях. В 59 регионах отмечен миграционный поток, максимальный – в Дагестане, Омской области, Республике Коми, Оренбургской области и Алтайском крае.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отталкивает желающих приехать из других стран. По данным РАНХиГС, в прошлом году Россия установила антирекорд миграционного прироста населения: приток снизился до 124,9 тыс. человек и не позволил компенсировать усилившуюся естественную убыль населения.