Ямальский депутат объяснил миллионные доходы своих детей

Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Эдуард Яунгад объяснил, как его двое несовершеннолетних детей заработали за прошлый год примерно по 1,38 млн рублей каждый.

Согласно декларации о доходах, Яунгад заработал в 2018 году около 21,5 млн рублей, годом ранее его доход составил 13,5 млн рублей, передает РИА Новости.

Суммарный доход двух несовершеннолетних детей составил 2,77 млн рублей. По словам депутата, дети получили деньги исключительно после продажи недвижимости.

«Дело в том, что в прошлом году была продана недвижимость, квартира, а поскольку она у нас была в долевой собственности – на каждого члена семьи была доля – следовательно, сделка сопровождается участием органов опеки. Они соблюдают права детей, поэтому прописывается в договоре продажи, что каждый из детей получает соответствующую долю от сделки. На каждого ребенка был открыт счет персональный. Это все в соответствии с законодательством», – сказал депутат.

Ранее глава города Серова Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год, который составил более 400 тыс. рублей.

Еще один ямальский депутат задекларировал землю площадью в четыре Салехарда.