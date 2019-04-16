Сын-школьник мэра на Урале заработал за год 400 тыс. рублей

Глава города Серова Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год, который составил более 400 тыс. рублей.

На сайте местной администрации указано, что сам Сизиков за прошлый год заработал 2,6 млн рублей. Он не женат, однако имеет несовершеннолетнего сына. Доход семиклассника за тот же период составил 409,3 тыс. рублей.

Также в пользовании за подростком числятся дом площадью 552,8 кв. метра и квартира площадью 212 кв. метра.

Из объектов недвижимости мэр города задекларировал два жилых дома площадью 121,3 и 296 кв. метров. Транспортных средств у Серова, согласно декларации, нет.

Ранее президент Владимир Путин раскрыл свои доходы за 2018 год. Также был назван самый богатый депутат Госдумы.