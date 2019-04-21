Доренко предрек Зеленскому будущее «украинского Саакашвили»

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко описал возможную политику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, если он одержит победу во втором туре выборов, и объяснил, в каком случае шоумена ждут «кранты».

«Если Зеленский проведет немедленные реформы и станет до какой-то степени украинским Саакашвили (но без помешательства), то украинцы будут довольны своим выбором. Если повязнет в учитывании интересов групп – кранты, старая песня», – написал он в своем Telegram-канале.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Согласно первым результатам экзитполов, на выборах лидирует Зеленский с почти 72% голосов, у Порошенко – чуть более 28%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что станет с Порошенко в случае поражения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД