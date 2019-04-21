Украина обвинила российских пограничников во вмешательстве в выборы

Российские пограничники якобы опрашивают пересекающих границу крымчан, будут ли они голосовать на выборах президента Украины и за кого, заявляет госпогранслужба Украины.

«Вместе с тем, по информации граждан, пересекающих админграницы в направлении материковой части Украины, оккупанты снова проводят опрос с целью установления, будут ли выезжающие голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке», – говорится в сообщении госпогранслужбы Украины.

Несмотря на то, что Россию обвиняют во «вмешательстве» в выборы едва ли не по всему миру, на Украине ни Запад, ни Киев подобных заявлений не делали.

В воскресенье проходит второй тур президентских выборов на Украине. По данным экзитполов, Владимир Зеленский побеждает действующего президента Петра Порошенко с большим преимуществом.