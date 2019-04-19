Европарламент не усмотрел влияния России на украинские выборы

Глава миссии наблюдателей Европарламента за выборами на Украине Ребекка Хармс заявила, что она и ее коллеги «не установили эффекта значительного влияния» Москвы на избирательный процесс.

Хармс, известная своей антироссийской позицией, объяснила результаты первого тура выборов на Украине «огромным неудовлетворением и разочарованием по поводу результатов последних пяти лет, что может привести к голосованию против прежней элиты», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

При этом действующий глава украинского государства и кандидат в президенты этой страны Петр Порошенко заявлял о влиянии России на ход голосования во время первого тура выборов, однако доказательств не приводил.

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Напомним, второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля.

Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.

Напомним, Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в дела других стран. В частности, Москву обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

В четверг со значительными сокращениями был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве». Расследование продлилось 22 месяца, к работе были привлечены 18 прокуроров, было направлено более 3 тыс. повесток в суд и собрано 500 свидетельских показаний, возбуждено 20 уголовных дел. На работу специального прокурора потратили 35 млн долларов.

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