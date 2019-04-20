Инвалидные коляски обещали передать всем нуждающимся в Ингушетии

Все дети и взрослые в Ингушетии, которые нуждаются в инвалидных колясках, получат их в 2019 году, это будет сделано за счет внебюджетных средств, заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года пациенты республиканского реабилитационного центра с ограниченными возможностями здоровья в Ингушетии получили в подарок от главы региона Юнус-Бека Евкурова 30 инвалидных колясок, в планы властей входило обеспечить колясками еще более 30 детей.

«В первом полугодии мы намерены обеспечить колясками всех детей-инвалидов, мне буквально на днях доложили, что это будет сделано в срок. А до конца года мы обеспечим колясками всех взрослых инвалидов», – сказал Евкуров, передает ТАСС.

По его словам, проект обеспечения инвалидными колясками нуждающихся реализуется на внебюджетные средства меценатов и чиновников региона.

«Это делается на внебюджетные средства. Все чиновники, меценаты региона и я, как глава республики, вложились в этот проект. Также мной был объявлен этот год Годом помощи сиротам, мы намерены обеспечить жильем порядка 900 детей-сирот, даже если в этом году вся эта работа не будет завершена, мы продолжим ее в следующем году, чтобы все они получили жилье», – добавил глава региона.

Ранее глава республики сообщал, что намерен полностью закрыть вопрос обеспечения жильем детей-сирот до конца 2023 года за счет средств федерального бюджета.