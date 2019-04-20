Задержаны подозреваемые в убийстве журналистки в Северной Ирландии

В Северной Ирландии задержали двух подозреваемых в причастности к убийству журналистки Лайри Макки в городе Лондондерри.

Задержанным 18 и 19 лет, передает RT.

Напомним, Лайра Макки погибла в результате стрельбы, расцениваемой полицией как теракт. 29-летняя Макки была редактором американского издания Mediagazer.

В четверг сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в городе Крегган в Северной Ирландии, погибла 29-летняя женщина. Полиция считает инцидент террористическим актом.