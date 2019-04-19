При теракте в Северной Ирландии погибла журналистка

В результате стрельбы, расцениваемой полицией как теракт, в городе Лондондерри в провинции Ольстер Северной Ирландии погибла редактор американского издания Mediagazer Лайра Макки, сообщают правоохранители.

«29-летняя Лайра Макки была ранена и госпитализирована с места происшествия, но, к сожалению, скончалась. Мы открыли расследование по факту убийства. Полиция расценивает это как теракт, совершенный жестокими республиканцами-диссидентами. По нашей оценке, Новая Ирландская республиканская армия (ИРА), скорее всего, стоит за случившимся», – рассказал представитель полиции Марк Хэмильтон в комментарии Sky News, передает ТАСС.

Личность журналистки также подтвердило в своем Twitter издание Mediagazer, отметив, что Макки была автором материалов о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА.

В четверг сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в городе Крегган в Северной Ирландии, погибла 29-летняя женщина. Полиция считает инцидент террористическим актом.

В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

Напомним, в начале марта в аэропортах и на вокзале в Лондоне были обнаружены три самодельных взрывных устройства. Источники в ирландской полиции предположили, что найденные в Лондоне взрывные устройства могут быть связаны с одной из радикальных группировок Ирландии, решившей заявить о себе в связи с приближением Brexit.