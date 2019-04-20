Эксперт: Шумкову удалось наладить работу в Курганской области не ради хайпа

Временно исполняющему обязанности губернатора Курганской области Вадиму Шумкову за 200 дней с момента назначения на пост удалось организовать рабочий процесс «не ради хайпа», а в интересах жителей области, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Несмотря на то, что мы особо не видим в федеральной повестке никакого хайпа из Курганской области, эти 200 дней прошли для Шумкова эффективно», – приводит Ura.ru слова Мартынова.

По словам политолога, Шумкову удалось избежать так называемой итальянской забастовки, когда все молча кивают и формально выполняют свою работу, а также организовать рабочий процесс, причем «не ради хайпа», а интересах людей.

«У него довольно богатый опыт, который он применяет и здесь», – отметил Мартынов.

2 октября президент России Владимир Путин назначил Шумкова врио главы Курганской области. Сообщалось, что Шумков прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

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