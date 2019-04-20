Израиль придумал способ перехитрить российские С-300

Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса «воздух – земля» Rampage, предположительно, недосягаемые для российских комплексов С-300, пишет немецкий журнал Telepolis.

Автор статьи Флориан Ретцер сообщает, что в Израиле эти ракеты рассматривают как следствие размещения Россией в Сирии комплексов С-300 и якобы эти ракеты способны «перехитрить» российские ПВО, передает РИА «Новости».

Уточняется, что ракеты Rampage разработаны израильскими компаниями IMS и IAI, они были представлены в июне прошлого года.

В длину одна ракета достигает 4,5 метра, весит 570 килограммов и имеет дальность полета до 150 километров.

Telepolis указывает, что ракеты разработаны специально для атаки целей, хорошо защищенных средствами ПВО, а также для поражения подземных бункеров. Также сообщается, что у ракеты две боеголовки, которые могут взрываться поочередно.

Ретцер подчеркивает, что России теперь придется показать действенность комплексов С-400, которые, по его словам, уже размещены в Сирии для защиты российских баз.

В феврале компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила модель «одноразового» дрона-камикадзе Mini Harpy. В презентации содержался намек на возможность уничтожить российские С-300 и С-400.

Напомним, после катастрофы Ил-20, которая произошла по вине Израиля, Россия экстренно поставила в Сирию комплексы С-300.

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