Израиль намекнул на уничтожение С-300 и С-400 новыми дронами-камикадзе

Компания Israel Aerospace Industries представила модель «одноразового» дрона-камикадзе Mini Harpy, который предназначен для борьбы с вражеской техникой, сообщила IAI.

В промо-ролике дрон уничтожает мобильную РЛС, похожую на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, которые используются для российских ЗРК С-300 и С-400, пишет «Военно-промышленный курьер» со ссылкой на Warspot.

Mini Harpy весит 45 кг (боеголовка – 8 кг), может находиться в воздухе до двух часов, поддерживает связь с оператором на расстоянии до 100 км.

Напомним, после катастрофы Ил-20, которая произошла по вине Израиля, Россия экстренно поставила в Сирию комплексы С-300.