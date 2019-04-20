Стало известно, водители каких машин чаще нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения рассказал, какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД.

ЦОДД опубликовал в Twitter статистику за полгода, согласно которой чаще всего правила нарушают «черные, желтые и синие Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ».

При этом наиболее дисциплинированными оказались водители Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.

«Что же было в начале? Цвет машины или бунтарский дух нарушителя?» – говорится в сообщении.

Какие машины в Москве чаще других нарушают ПДД? По статистике за полгода черные, желтые и синие #MercedesBenz, #BMW и #ВАЗ. А самые дисциплинированные водители управляют #Chevrolet, #ГАЗ и #VW.



Что же было в начале? Цвет машины или бунтарский дух нарушителя? pic.twitter.com/i432EHWC9y — ЦОДД (@gucodd) 19 апреля 2019 г.

18 апреля в Санкт-Петербурге лихач на BMW въехал в группу иностранных туристов на Невском проспекте.