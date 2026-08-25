Euractiv: Германия рискует сорвать план по защите аэропортов от дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти Германии рискуют нарушить сроки реализации плана по защите главных аэропортов от беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.

В прошлом году Берлин обязался оборудовать восемь крупнейших воздушных гаваней специальными системами.

«Пока только четыре аэропорта были оснащены этой системой. Остальные все еще ожидают обещанное оборудование, хотя заявленный срок – конец 2026 года», – указали в издании.

Министр внутренних дел страны Александр Добриндт ранее заявлял о начале гонки вооружений в сфере защиты от дронов.

Созданное им в декабре 2025 года профильное подразделение федеральной полиции сейчас насчитывает 70 сотрудников. Ожидается, что к концу текущего года штат увеличится до 300 человек.

В прошлом году МВД Германии анонсировало создание специализированного подразделения полиции по борьбе с беспилотниками.

В августе 2026 года власти решили расширить штат этой структуры до 300 сотрудников из-за инцидента с заминированным дроном в аэропорту Лейпцига.

Позже канцлер Фридрих Мерц заявил о наличии улик против организаторов данной диверсии.