Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Euractiv: Германия рискует сорвать план по защите аэропортов от дронов
Правительство ФРГ может не успеть до конца года установить обещанное оборудование для противодействия беспилотным летательным аппаратам в ключевых воздушных гаванях страны, пишут европейские СМИ.
Власти Германии рискуют нарушить сроки реализации плана по защите главных аэропортов от беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euractiv.
В прошлом году Берлин обязался оборудовать восемь крупнейших воздушных гаваней специальными системами.
«Пока только четыре аэропорта были оснащены этой системой. Остальные все еще ожидают обещанное оборудование, хотя заявленный срок – конец 2026 года», – указали в издании.
Министр внутренних дел страны Александр Добриндт ранее заявлял о начале гонки вооружений в сфере защиты от дронов.
Созданное им в декабре 2025 года профильное подразделение федеральной полиции сейчас насчитывает 70 сотрудников. Ожидается, что к концу текущего года штат увеличится до 300 человек.
В прошлом году МВД Германии анонсировало создание специализированного подразделения полиции по борьбе с беспилотниками.
В августе 2026 года власти решили расширить штат этой структуры до 300 сотрудников из-за инцидента с заминированным дроном в аэропорту Лейпцига.
Позже канцлер Фридрих Мерц заявил о наличии улик против организаторов данной диверсии.