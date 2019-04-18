Лихач въехал в группу иностранных туристов на Невском проспекте

В Санкт-Петербурге в ДТП с BMW и Peugeot пострадали шесть человек, среди которых граждане Германии и Эстонии, а также ребенок, сообщает городское МВД.

В ДТП на углу набережной Фонтанки и Невского проспекта пострадали не менее шести человек. Согласно предварительным данным, BMW на скорости около 120 километров в час выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и зацепился в пересекающий перекресток Peugeot, пишет «Фонтанка.ру».

После этого BMW вылетел на тротуар, где сбил пешеходов и снес два дерева. Травмы также получили сам водитель авто и его пассажир.

Вице-губернатор Анна Митянина подтвердила информацию о том, что в ДТП пострадали шестеро. По ее словам, трех пострадавших доставили в Мариинскую больницу, среди которых граждане Германии и Эстонии. Иностранцы находятся в состоянии средней тяжести, третий мужчина – в тяжелом.

Еще двух человек – мужчину и женщину – госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Отмечается, что оба пострадавших тоже находятся в состоянии средней тяжести.

Травмы также получил ребенок. Митянина рассказала, что сейчас он находится в больнице имени Раухфуса в состоянии средней тяжести.