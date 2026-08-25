Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Мошенник от имени Белого дома переписывался с экс-послом Британии
Telegraph: Мошенник от имени Белого дома переписывался с экс-послом Британии Мандельсоном
Мошенник, притворившийся главой аппарата Белого дома, вел переписку с бывшим послом Британии в США Питером Мандельсоном, пытаясь назначить с ним встречу, сообщает издание Telegraph.
По данным Telegraph, неизвестный, выдававший себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, общался с бывшим британским послом в США Питером Мандельсоном, передает РИА «Новости». В 2025 году злоумышленник написал дипломату с предложением договориться о встрече.
Когда представители посольства Британии в Вашингтоне обратились в офис Уайлс, выяснилось, что ее телефон подвергся взлому.
«Мандельсон стал целью человека, выдававшего себя за сотрудника Белого дома, за год до того, как Энди Бернем обменялся сообщениями с человеком, выдававшим себя за главу администрации Дональда Трампа», – отмечает британское издание.
Ранее стало известно, что глава британского правительства Энди Бернем случайно вступил в диалог с фейковым руководителем аппарата Белого дома.
После этого инцидента личные номера членов кабинета министров Великобритании попали в открытый доступ.
Напомним, антикоррупционные структуры Евросоюза инициировали расследование в отношении бывшего посла Питера Мандельсона.