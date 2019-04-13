Водитель BMW обстрелял трактор в центре Москвы

В Москве водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактору, так как тот перегородил ему дорогу, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на пересечении улицы Садовая-Кудринская и улицы Спиридоновка, сообщает ТАСС.

Информация о пострадавших не поступала. Злоумышленник с места преступления скрылся.

Ранее в драке со стрельбой в Москве приняли участие до 100 человек.