Депутат назвал воровские законы исходящими из грузинских традиций

Депутат парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Эмзар Квициани подверг критике ужесточение законодательства для борьбы с криминальными авторитетами, заявив, что некоторые воровские традиции «исходят из грузинских, кавказских».

Его недовольство было обусловлено арестом пятерых молодых грузин, которые собирали деньги для матери «вора в законе».

«Конкретно эта статья выдумана для геноцида молодых грузин. Задержали пятерых, которые собирали по 20-30 лари для матери «вора в законе». Собирали, чтобы она поехала к своему сыну. И в чем здесь воровская традиция?» – сказал он на сессии.

«Эти традиции идут от грузинских, кавказских, зачем называть их воровскими? Зачем сажать за это?» – возмутился парламентарий.

Грузинские законы еще с периода правления экс-президента Михаила Саакашвили строги к носителям воровских традиций. В последнее время законы ужесточаются еще больше.

В апреле прошлого года власти Грузии ужесточили действующий с 2005 года закон, который касается воров в законе. За членство в воровском мире грузинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, ворам в законе – от 9 до 15 лет тюрьмы. Также уголовно наказуемыми действиями стали участие в воровском собрании, поддержка деятельности воровского мира.

В результате, пишут грузинские СМИ, криминальные авторитеты стараются находиться за границей, в том числе в России, на Украине и в Западной Европе. С 2018 по март 2019 года МВД Грузии провело 20 масштабных совместных операций в ЕС, были задержаны более 140 грузинских граждан, среди них 10 воров в законе.