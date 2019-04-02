Лавров предложил дополнить минские соглашения

Минские договоренности можно дополнить, в частности, включив туда положение о вооруженной охране миссии наблюдателей ОБСЕ, однако суть соглашений должна остаться прежней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Другого документа, кроме Минских договоренностей, нет. Их можно, конечно, дополнять. Например, придать наблюдателям от ОБСЕ вооруженную охрану ООН, как мы это и предлагаем в ответ, кстати, на озабоченности тех же украинцев безопасностью наблюдателей ОБСЕ. Но суть этих договоренностей должна оставаться нетронутой. Главное в них – вопросы решаются напрямую между Киевом, Донецком и Луганском», – заявил он в интервью «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что Россия открыта для диалога, который «будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия», а на практическое выполнение соглашений. При этом Лавров заявил, что уверен в нежелании украинского лидера Петра Порошенко это делать.

«Когда Виктор Медведчук всего-навсего предложил всерьез обсудить, какие права автономного плана могут быть предоставлены Донбассу, он был назван предателем. Порошенко заявил, что этого никогда не будет, хотя сам он подписался под особым статусом Донбасса, который достаточно подробно изложен в Минских договоренностях», – заметил Лавров.

Глава МИД напомнил, что положения о правах Донбасса формулировала «лично канцлер ФРГ Ангела Меркель».

«То, что их «подопечный» отбился от рук, – это факт. С одной стороны, он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские «заступники». А с другой стороны, им тоже неловко публично наседать на него, потому что они тем самым распишутся в том, что их «посредничество», как они его называют, провалилось», – сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера мешают урегулированию конфликтной ситуации в Донбассе и блокируют минские соглашения.

Волкер также поддержал идею ОБСЕ о замене Минских соглашений. Газета ВЗГЛЯД рассматривала, чем плох новый план «урегулирования» конфликтной ситуации.