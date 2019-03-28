Захарова сказала, как Волкер блокирует Минские соглашения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера мешают урегулированию конфликтной ситуации в Донбассе.

«Вы посмотрите, что он говорит. Он прямо говорит о не то что нецелесообразности, о необходимости блокировки любых контактов Киева с Донбассом. А это прямое противоречие минским договоренностям. То есть та программа, которая реально вывела бы их из кризиса, блокируется американским спецпредставителем», – цитирует РИА «Новости» слова Захаровой.

Ранее Волкер поддержал идею ОБСЕ о замене Минских соглашений. Газета ВЗГЛЯД рассматривала, чем плох новый план «урегулирования» конфликтной ситуации.

В конце февраля 2019 года Волкер объявил о запуске сайта, посвященного «противодействию агрессии России на Украине». На главной странице сайту заявляется, что Москва «оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт в Донбассе».