США создали сайт об «агрессии России» на Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер объявил о начале работы сайта, посвященного «противодействию агрессии России на Украине».

В своем Twitter он сообщил, что речь идет об инновационном проекте с использованием «спутниковых снимков, карт и статистических данных».

«Россия несет непосредственную ответственность за боль и страдания на Украине», – говорится на сайте. На портале указано также, что Соединенные Штаты и Европейский союз вводят ограничительные меры в отношении России, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». «Санкции ЕС должны периодически продлеваться и обсуждаться в течение всего года», – подчеркивается в сообщении.

На главной странице сайта указано, что после так называемой Революции достоинства (Евромайдана) Москва якобы «оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт в Донбассе».

Киев и страны Запада по-прежнему обвиняют Россию в «военной агрессии» и регулярно «находят» на востоке Украины и в пограничных областях России «некие подразделения» ВС России, хотя международные наблюдатели в ходе регулярных инспекций ни разу не обнаружили какой-либо незаявленной военной деятельности.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. Российская сторона подчеркивает, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.