Погиб сын главы британской MI6

Сын главы службы внешней разведки Великобритании MI6 Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщили в полиции Шотландии.

«Мы подтверждаем, что Сэм Янгер, 22-летний студент Эдинбургского университета, скончался в результате инцидента с участием легковой машины на территории частного поместья в Стерлингшире в субботу, 30 марта. Семья сообщила, что просит уважать их частную жизнь и дать им возможность почтить память своего замечательного сына», – передает РИА «Новости» сообщение полицейских.

Причины происшествия сейчас устанавливаются. Отмечается, что пока никаких подозрительных обстоятельств аварии не обнаружено.

Сообщается, что погибший был одним из трех детей главы MI6. Сам Алекс руководит службой с 2014 года, а срок работы в разведке составляет почти 20 лет. Подчеркивается, что Янгер может остаться на своем посту после истечения срока в 2019 году для обеспечения стабильности после выхода Британии из Евросоюза.