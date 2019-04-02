В Кремле заявили о проработке вопроса кредита Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что вопрос поддержки Россией Белоруссии и предоставления Минску кредита находится в проработке.

«Многие вопросы, связанные с российско-белорусским сотрудничеством, с продолжающейся прямой и опосредованной поддержкой наших белорусских коллег со стороны Москвы, постоянно стоят на повестке дня переговоров (лидеров)», – передает заявление Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента также отметил, что эти темы «обсуждались на недавних переговорах двух президентов, в том числе и в Сочи, когда они не один час провели вместе».

Он также добавил, что «вопрос находится в проработке» и «мы в свое время сделаем соответствующее заявление на этот счет».

Напомним, 1 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 млн долларов. Эти средства направят на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам.