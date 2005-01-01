Атаку на племянницу Скрипаля сняли на видео

На племянницу бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию в Ярославле напал член ТСЖ, активист националистического движения «Великое отечество», сообщают СМИ.

«Правление переизбрало председателя, он все подписал, был в курсе, должен был передать бразды правления – документы, печати, ключи от помещения. <...> И отказался. Решил действовать кулаками. Напал на моего мужа, ну и мне досталось», – рассказала Виктория телеканалу 360.

Она добавила, что мужчина негативно относился к ней и к ее мужу, и избить женщину пытался не в первый раз. После инцидента в Солсбери по инициативе активиста Викторию исключили из членов правления ТСЖ.

Инцидент также снял на видео один из очевидцев.

«Кроме как британской сволочью и упырем, он меня не называет», – пояснила Скрипаль.

По ее словам, она никогда не хотела власти, а нападение активиста объяснила тем, что он не хотел отдавать «хоть маленькую, но власть».

Скрипаль уточнила, что в результате нападения получила травму губы, а ее супруг – перелом пальца.

Ранее Виктория объясняла, что приходила к активисту с супругом, чтобы забрать документы и передать новому председателю ТСЖ.