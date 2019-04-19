ЦСКА завоевал Кубок Гагарина

На вручении наград за победу в розыгрыше Кубка Гагарина произошел казус, сообщают СМИ.

ЦСКА одержал победу над «Авангардом» со счетом 3:2. Сергей Шумаков и Коди Франсон из «Авангарда» забили по шайбе в ворота соперников, но Кирилл Капризов и Константин Окулов сравняли счет, переведя игру в овертайм. Победу ЦСКА принес бросок Максима Мамина.

Таким образом, в финальной серии «армейцы» обыграли соперника со счетом 4–0, пишет «Чемпионат».

Медали хоккеистам ЦСКА вручали премьер России Дмитрий Медведев, президент ФХР Владислав Третьяк и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Стоит отметить, что хоккеистам за победу в розыгрыше Кубка Гагарина 2018/2019 вручили медали с лентами прошлогоднего сезона, на которых написано «2017/2018».