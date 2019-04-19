Экс-владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, подозреваемого в хищении 7,5 млрд рублей, под домашний арест до середины июня.

«Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 18 июня подлежит удовлетворению», – передает ТАСС слова судьи Евгении Николаевой.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил о задержании мажоритарного акционера банка «Югра» Хотина. В его отношении возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств ПАО Банк «Югра» в размере 7,5 млрд рублей. Задержание проходило совместно с сотрудниками ФСБ и МВД.