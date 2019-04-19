В Роснефти опровергли информацию о помощи Венесуэле в обходе санкций США

В Роснефти назвали ложью информацию о помощи венесуэльской нефтяной госкомпании в обхождении американские санкции.

«Публикация Reuters «Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию» является откровенной ложью, цель которой провокация против «Роснефти». Вынуждены констатировать, что Reuters прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации», – цитирует заявлении компании ТАСС.

В заявлении также сказано, что агентство систематически распространяет дезинформацию в интересах заказчиков, чем наносит ущерб российской экономике, компаниям и России в целом.

В Роснефти сообщили о намерении обратиться в правоохранительные органы в связи с «противоправной» деятельностью Reuters на территории России.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило об обходе американских санкций венесуэльской нефтяной госкомпанией Petroleos de Venezuela SA при помощи Роснефти.

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