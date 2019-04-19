Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

Группа неизвестных в Одессе облила депутата Верховной рады Мустафу Найема фекалиями.

Нардеп в сопровождении нескольких депутатов прибыл к Летнему театру Одессы. Когда он проходил через арку, мужчина, одетый в рабочую форму, вылил на политика ведро с фекалиями и мочой. В неловкую ситуацию попали и его коллеги, передает интернет-издание «Таймер».

При этом сам депутат заявил, что его таким не испугать.

«Нас таким не испугаешь. Это четкий индикатор того, что мы на правильном пути. Три недели назад одесские активисты подали заявление в Генпрокуратуру, СБУ и Нацполицию о том, что в Одессе существует организованная преступная группировка во главе с Галантерником и Трухановым (мэр Одессы). Господин Галантерник сейчас подал иск о защите чести и достоинства против нас в суд. Все, что здесь сейчас происходит, связано именно с этим», – сказал Найем.

С места происшествия правоохранители забрали двух подозреваемых. Предварительно, их действия квалифицируются по статье «Хулиганство».

Ранее на Украине нечистотами облили автомобили российских дипломатов, а в феврале консульство в Одессе забросали фекалиями.