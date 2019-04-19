Похороненная живой собака выбралась из могилы в Приморье

В Приморье собака выбралась из собственной могилы – хозяева сочли пожилого питомца умершим и похоронили, однако тот «ожил», сообщила глава приюта «Открой свое сердце» в Уссурийске Ирина Мудрова.

Мудрова сообщила, что волонтерам приюта «позвонили и рассказали, что нашли сбитую собаку», которая «лежала в канаве», передает РИА «Новости».

Пса отвезли в клинику, а после передали приюту.

«Потом обнаружились хозяева и рассказали ее историю. Пес, видно, заболел, потерял сознание... Они подумали, что пес умер, положили в мешок и прикопали на пустыре. Собака пришла в себя, выбралась», – рассказала Мудрова.

Выяснилось также, что пса зовут Дик. Он, вероятно, пытался добраться до дома, когда был обнаружен неравнодушными местными жителями.

Хозяева забрали животное. Отмечается, что Дик в тяжелом состоянии, ему нужны уколы и капельницы.

«При лечении есть шанс, но собака пожилая – 18 лет, прогнозы делать сложно», – добавила Мудрова.

Глава приюта также рассказала, что животное уже не раз сталкивалось с трудностями – собака пережила смерть двух хозяек, терялась, ее сбивала машина.

«Хозяева пожертвовали приюту 5 тыс. рублей и пожелали здоровья», – добавила Мудрова.

На страницах приюта в соцсетях опубликованы фото выжившего пса.

Публикация от ПОМОЩЬБЕЗДОМНЫМЖИВОТНЫМ (@irina.mudrova_open_your_hearts) 14 Апр 2019 в 3:46 PDT

Ранее под Тверью умерла покрашенная в синий цвет собака.