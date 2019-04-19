Российские продукты оказались популярны в КНДР

Жители КНДР, которые долгое время работали в России, привыкли к российской еде и гастрономическим традициям, поэтому в Северной Корее они отдают предпочтение российскому пиву, черному хлебу и сметане, сообщает посольство России в КНДР.

«Товарный рынок столицы КНДР, можно сказать, перенасыщен изделиями собственного, корейского производства и импортной продукцией... Существенную долю занимают российские продукты питания, косметика, галантерея и так далее... Нашей продукции здесь много и с каждым месяцем становится все больше», – сказано на странице посольства в Facebook.

Отмечается, десятки тысяч жителей КНДР по нескольку лет отработали в различных регионах России. За это время они привыкли к местной еде и традициям.

«Неудивительно поэтому, что многие здесь предпочитают нашу «Балтику» (в почете «семерочка»), а не, например, китайское пиво, полюбили черный хлеб и сметану», – подчеркивают в посольстве.

Также огромное доверие вызывают российские лекарства. В целом северокорейская фармакология построена на советском опыте, отмечает посольство.

Ранее стали известны сроки визита Ким Чен Ына в Россию. Южнокорейская пресса сообщала, что Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом.