Названо число испорченных в первом туре бюллетеней на Украине

Почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными из-за сознательной их порчи в ходе первого тура выборов на Украине, сообщил глава центризбиркома страны Татьяна Слипачук.

Слипачук сообщила, что «по результатам дня голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными», передает «Интерфакс».

«Бюллетени сознательно портили», – указала она.

Кроме того, некоторые избиратели фотографировали бюллетени и размещали их в Сети, нарушая закон «О выборах президента Украины».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Напомним, в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта, кандидат Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования действующего главу государства Петра Порошенко.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

По данным социологической группы «Рейтинг», за несколько дней до второго тура Зеленский увеличил отрыв от Порошенко – его готовы поддержать 73% украинцев.

Также стало известно, что Порошенко планирует стать премьер-министром Украины.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.

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