Стало известно о плане Порошенко стать премьером Украины

Президент Украины Петр Порошенко планирует стать премьер-министром страны, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

По его словам, Порошенко уже смирился с тем, что, вероятно, проиграет выборы, и «наметил себе новый план – он хочет быть премьер-министром Украины», – заявил Геращенко, слова которого передает радио «НВ».

По его словам, Порошенко заинтересован в досрочных выборах в парламент Украины, чтобы «сохранить те проценты голосов, которые, благодаря его полной пропаганде он получит» на выборах.

Напомним, в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта, Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля. По данным социологической группы «Рейтинг», за несколько дней до второго тура выборов Зеленский увеличил отрыв от Порошенко, кандидата от партии «Слуга народа» готовы поддержать 73% украинцев.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.