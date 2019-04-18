Стало известно о замыслах Венгрии разделить Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время украинского кризиса предлагал Польше разделить территорию Украины, утверждает польский депутат Славомир Нитрас.

«Орбан уговаривал нас во время украинского кризиса занять землю и разделить ее», – передает слова Нитраса РИА «Новости».

Он заявил, что Орбан – это очень «опасный и умный человек», который стремится пересмотреть границы в Европе.

Когда и кому было сделано такое предложение, Нитрас не уточнил.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились из-за украинского закона об образовании, в котором нацменьшинства ущемляются в правах на обучение на родном языке. Будапешт считает этот закон «полуфашистским». После этого стороны неоднократно обменивались недружественными дипломатическими действиями.

Добавим, что Киев регулярно заявляет о якобы намерениях России разделить Украину, в том числе обвиняя Москву в военной поддержке донбасских ополченцев. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта и выступает за урегулирование украинского кризиса.