МИД Венгрии вызвал посла Украины после запрета на въезд лидеру румынских венгров

Посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии в связи с отказом украинских властей разрешить главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену принять участие в торжествах по случаю 30-летия основания Венгерского культурного союза в Закарпатской Украине, сообщает Agerpress.

Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер назвал отказ украинских властей «неприемлемым», передает ТАСС.

В субботу вечером лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен сообщил, что ему запретили въезд на Украину.

«Я хотел приехать в Ужгород, где наши друзья празднуют годовщину основания венгерского культурного альянса. Я бы сделал это, если бы украинская власть позволила мне попасть в страну после часа ожидания и проверки. Мне это было запрещено, и никаких объяснений дано не было», – рассказал Келемен, уточнив венгерскому агентству MTI, что предъявил украинским пограничникам румынский дипломатический паспорт.

«Мне попросту сказали, что я не могу въехать в страну», – добавил глава Демократического союза венгров Румынии, уточнив, что запрет на въезд на Украину введен до 2020 года.

По словам главы Демократического союза венгров Румынии, он оповестил о случившемся министра иностранных дел Румынии и намерен обратиться в украинское посольство в Бухаресте и потребовать объяснений.

Келемен является членом Палаты депутатов Румынии от партии Демократический союз венгров с 2000 года. В 2009 году баллотировался на пост президента Румынии. С 2009 по 2012 год занимал пост министра культуры.

Ранее в Закарпатье начались протесты против установки забора на границе с Румынией.

Напомним, отношения Украины и Венгрии обострились из-за принятого Киевом закона об образовании, из-за которого оказались ущемлены права национальных меньшинств. Будапешт называл новый закон Украины об образовании полуфашистским.

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