«Связной» случайно начал продавать iPhone за 5 тыс. рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам из-за сбоя программы.

«Происходила плановая замена программного обеспечения. В процессе произошел сбой, в результате которого на сайте в течение 15 минут отображались некорректные цены. За это время было оформлено и оплачено 854 заказа», сообщили в пресс-службе компании «Связной/Евросеть» РИА «Новости».

Там также уточнили, что все, кто успел сделать заказы, получат товар по той цене, которая была указана на сайте. А те, кто заказал телефоны, снятые с производства, получат современные смартфоны по цене, которая была на момент заказа.

Так, во время сбоя, смартфоны iPhone 7 с памятью 32 ГБ можно было купить за 4,99 тыс. рублей (реальная стоимость около 40 тыс.), iPhone 8 (64 ГБ) – за 5,99 тыс. рублей (реальная стоимость около 50 тыс. рублей), iPhone SE (64 ГБ) – за 5,99 тыс. рублей.

Также некоторые покупатели приобрели Philips Xenium w3568 за 49 рублей и Alcatel One Touch 2010 D за 290 рублей.

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