Названы самые популярные у московских пассажиров модели телефонов

Наиболее популярным телефоном среди жителей столицы является iPhone 6 Plus, сообщили в пресс-службе оператора публичной сети Wi-Fi «МаксимаТелеком».

Российская компания публичных беспроводных сетей составила рейтинг мобильных телефонов, которые чаще всего подключаются к Wi-Fi в общественном транспорте, передает АГН «Москва».

По подключениям в метро первое место занял iPhone 6 Plus – с данного смартфона подключается 9% от общего числа пользователей. На втором месте по популярности стоит iPhone 5S с показателем 8%. Замыкает тройку лидеров iPhone 5 – 6,5%.

На Московском центральном кольце (МЦК) также лидирует iPhone 6 Plus. А вот в поездах «Аэроэкспресс» 11% пользователей подключаются к Wi-Fi с iPhone 7 Plus. С телефонов iPhone 6 подключались 9,5%, а iPhone 7 выбрали 8,5% пассажиров.

В целом 51% жителей столицы подключается к публичной сети на операционной системе iOS, на Android – 49%.

Ранее в Роскачестве назвали лучшие смартфоны.