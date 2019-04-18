Минпромторг уточнил сроки разработки SSJ-75

Российский самолет SSJ-75, который является модификацией SSJ-100 с увеличенной долей российских комплектующих, будет создан к 2024 году, заявил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Издание «Коммерсант» в четверг сообщило, что «Объединенная авиастроительная корпорация» якобы перенесет срок реализации проекта.

«Какие сроки переносятся? Кто вам сказал? Сроки нам никто не переносил. У нас есть поручение президента про 2024 год. Конечно, 2024 год – актуальный срок», – заявил Бочаров, передает ТАСС.

SSJ-75 – проект импортозамещенного лайнера, а не самолета на 75 мест, отметил Бочаров.

«Он – самолет – не строился под 75 кресел, это условное название. Он с самого начала был импортозамещенный. Мы самую главную развилку прошли в конце прошлого года: он будет (создаваться с двигателем) SaM-146 локализованным или с новым двигателем ПД-8. Проект SSJ-75 это и есть импортозамещенный самолет, это не 75 кресел», – добавил замминистра.

Он также отметил, что помимо импортозамщения в SSJ будут решаться и другие проблемы самолета, включая надежность систем и поддержание летной годности.