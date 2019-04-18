Эксперт указал на слабости беспилотного флота США

Взгляд
18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Как советские пленные угнали немецкий танк

Будь на месте немецкого танка советский - возможно, судьба военнопленных оказалась бы совсем инойФото: Глеб Спиридонов/РИА Новости
Ровно семьдесят лет назад, 18 апреля 1944 года, с территории немецкого танкоремонтного завода в Риге сбежали пятеро советских военнопленных. Спасались из плена не пешком, а на борту угнанного у врага танка «Тигр». Бросается в глаза сходство этого происшествия с сюжетом недавнего блокбастера «Т-34». Но побег из Риги, как и любая подлинная история, куда интереснее – и трагичнее. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Антон Любич, экономист
Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
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Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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            Эксперт указал на слабости беспилотного флота США

               18 апреля 2019, 10:56
            Фото: Naval News/youtube.com
            Текст: Андрей Резчиков

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            «Роботизированные подводные и надводные корабли смогут решать примитивные задачи в конкретных районах», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Он объяснил, на что смогут рассчитывать США, которые решили пополнить свой флот беспилотными кораблями. Россия еще в прошлом веке создала роботизированную подлодку, но в итоге отказалась от нее.

            Планы США пополнить к 2024 году свои военно-морские силы роботизированными и беспилотными подводными и надводными кораблями не представляют чего-то особенного, полагает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков. Такие корабли будут меньше по габаритам, что ускорит их маневренность, отмечает эксперт.

            Ранее стали известны планы США по созданию беспилотного флота против России. К 2024 году ВМС Соединенных Штатов планируют значительно увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей, чтобы соперничать с Россией и Китаем, сообщил американский журнал National Interest. Контр-адмирал Рэнди Крайтс сообщил, что новые роботизированные корабли будут выполнять «функции как обнаружения, так и атаки».

            На закупку десяти беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных субмарин планируют потратить порядка 4 млрд долларов. Одной из возможных причин создания «беспилотного флота» названы опасения высокопоставленных чинов ВМС США по поводу уязвимости крупных американских кораблей для российских и китайских ракет. В марте сообщалось, что США собрались ускоренными темпами закупать подводные беспилотные аппараты.

            Некоторые особенности ограничивают сферу применения подобных кораблей, поясняет Сивков. Главная причина в том, что решения на атомной подлодке принимаются при высокой степени неопределенности. С этой задачей должен справляться личный состав. В случае роботизированных беспилотных кораблей задачи будут решаться в рамках заложенного алгоритма действий. Однако во время выполнения задачи может произойти масса событий, которые не вписываются в стандартный алгоритм.

            «Обычный человек решает любые задачи. А подводный беспилотный аппарат сможет решать задачи только по алгоритму, – подчеркивает эксперт. – Поэтому по определению спектр возможных функций этого аппарата будет гораздо меньшим. Именно по этой причине сейчас безэкипажные подводные лодки и надводные корабли создаются как дополнительное оружие».

            Сивков напомнил: у США есть подлодки типа «Вирджиния», на борту которых находятся беспилотные аппараты для решения узкого спектра задач. Роботизированные и полностью автономные подводные и надводные корабли смогут решать примитивные задачи в конкретных районах. Скажем, найти корабль в обозначенном районе, или обнаружить и передать данные о подводной цели на береговые командные пункты», – пояснил эксперт. По сути, подобные суда будут представлять из себя «самоходные мины».

            Еще одну опасность при использовании беспилотных кораблей представляет возможный сбой бортовой электроники, отмечает Сивков. В результате такого сбоя автономный роботизированный корабль может открыть огонь по своим.

            «Именно поэтому Россия и США не строят безэкипажных роботов на земле.

            У американцев был печальный опыт, когда во время испытаний робот начал расстреливать приемную комиссию, которая пришла на демонстрацию «новинки».

            Риски большие. Новые роботизированные корабли могут повысить возможности флота США. Это оружие будет решать определенный спектр задач, но они отнюдь не заменят обычные корабли и подводные лодки», – прогнозирует Сивков.

            Эксперт напомнил, что первая полноценная роботизированная атомная подлодка 705 проекта «Лира» была сделана СССР еще в 70-х годах прошлого столетия. Если численность экипажа обычной АПЛ составляла порядка 120 человек, то у «Лиры» – 24 человека. Использование в конструкции титанового корпуса позволяло подлодке перемещаться с огромной скоростью. «По тем временам этот корабль обладал огромными боевыми возможностями», – напомнил Сивков.

            Однако от проекта отказались по той причине, что небольшому по численности экипажу трудно справляться с аварийными поломками. «Если мало человек, то для восстановления работоспособности судна требуется больше времени, повышается риск возникновения катастрофы от последствий аварии. А в случае выхода из строя роботизированного комплекса заменить его в аварийной ситуации действиями личного состава не представляется возможным. Американцы решили поэкспериментировать с этими вещами. Пусть попробуют. Думаю, у них будет та же самая проблема», – прогнозирует эксперт. 

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