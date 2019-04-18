Стали известны планы США по созданию беспилотного флота против России

К 2024 году военно-морские силы Соединенных Штатов планируют значительно увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей, чтобы соперничать с Россией и Китаем, пишет американский журнал National Interest.

По информации издания, на закупку десяти крупных беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных субмарин США планируют потратить порядка 4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Одной из возможных причин создания такого флота названы опасения высокопоставленных чинов в ВМС США по поводу того, что крупные американские корабли слишком уязвимы для российских и китайских ракет.

Предполагается, что траты могут значительно возрасти после оценки структуры вооруженных сил Соединенных Штатов, которая должна завершиться в 2019 году.

Контр-адмирал американской армии Рэнди Крайтс сообщил, что новые роботизированные корабли будут выполнять «функции как обнаружения, так и атаки». По его словам, беспилотные корабли будут меньше по размерам и более автономными чем уже имеющиеся на вооружении корабли, при этом будут стоит меньше.

В марте сообщалось, что США собрались ускоренными темпами закупать подводные беспилотники.