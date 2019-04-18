Стали известны планы США по созданию беспилотного флота против России

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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ЦРУ использовало против России мертвых уток

По утверждению американских СМИ, директор ЦРУ умело манипулирует Трампом и сумела расположить президента к себеФото: Kevin Lamarque/Reuters
Очередная тайна американской политической кухни стала достоянием СМИ. ЦРУ манипулирует президентом Трампом с помощью фотографий больных детей и мертвых уток, уговаривая его на применение жестких мер в отношении России. Этот круговорот вранья в Соединенных Штатах можно было бы считать их внутренней проблемой, если он не грозил бы привести к реальным человеческим жертвам.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...
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Украина повисла в исторической невесомости

Глеб Простаков, журналист
Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
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            Стали известны планы США по созданию беспилотного флота против России

               18 апреля 2019, 08:20
            Фото: US Navy/Reuters
            Текст: Ольга Никитина

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            К 2024 году военно-морские силы Соединенных Штатов планируют значительно увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей, чтобы соперничать с Россией и Китаем, пишет американский журнал National Interest.

            По информации издания, на закупку десяти крупных беспилотных надводных кораблей и девяти крупных роботизированных субмарин США планируют потратить порядка 4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

            Одной из возможных причин создания такого флота названы опасения высокопоставленных чинов в ВМС США по поводу того, что крупные американские корабли слишком уязвимы для российских и китайских ракет.

            Предполагается, что траты могут значительно возрасти после оценки структуры вооруженных сил Соединенных Штатов, которая должна завершиться в 2019 году.

            Контр-адмирал американской армии Рэнди Крайтс сообщил, что новые роботизированные корабли будут выполнять «функции как обнаружения, так и атаки». По его словам, беспилотные корабли будут меньше по размерам и более автономными чем уже имеющиеся на вооружении корабли, при этом будут стоит меньше.

            В марте сообщалось, что США собрались ускоренными темпами закупать подводные беспилотники.


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